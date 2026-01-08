Подія стала знаковою для університету, що послідовно задає стандарти вишу майбутнього й виступає лідером цифрових трансформацій в освітній сфері.

У КУК презентували свій застосунок / інстаграм Михайла Поплавського

Застосунок представив президент Київського університету культури Михайло Поплавський, про що повідомив на своїй інстаграм-сторінці, передає 24 Канал.

Як пройшла презентація "Університету у смартфоні"?

Під час виступу Михайло Поплавський підкреслив, що саме цифрові рішення зараз є ключем до конкурентоспроможної освіти та успішного майбутнього студентів.

За словами президента Університету культури, сучасна освіта має бути мобільною, зручною та технологічною. "Університет у смартфоні" створений задля того, аби кожен студент мав в одному пристрої все необхідне для навчання – швидко, просто й ефективно.

Розпочалася світова інтелектуально-інформаційна революція. Йде "Битва мозгів"! Триває боротьба за молоде покоління. Настала епоха, в якій вирішують час і талант. Діяти потрібно швидко і рішуче. І якщо ви хочете виграти – маєте бути першими й кращими,

– зазначив Михайло Поплавський.

Презентація застосунку Київського університету культури: дивіться відео

"Університет у смартфоні" – це повноцінна освітня digital-платформа, уже доступна в Google Play та App Store. Вона забезпечує доступ до навчання з будь-якої точки світу у зручний для користувачів час.

Застосунок вже доступний для завантаження / інстаграм Михайла Поплавського

У новому сервісі поєднали освітній хаб з навчальними матеріалами, цифровий кампус з новинами та оголошеннями університету, а ще можливість миттєво зв'язатися з викладачами у реальному часі. Крім того, у застосунку міститься розклад занять, система оцінювання, адміністративні сервіси та персональний AI-асистент.

"Університет у смартфоні" – поєднання необхідний сервісів / інстаграм Михайла Поплавського

Доступ до освітніх матеріалів можливий у будь-який час доби, а автоматизовані сповіщення та швидкий зворотний зв’язок роблять навчальний процес максимально гнучким і комфортним.

Окремий акцент під час презентації зробили на використанні штучного інтелекту. Персональний AI-асистент супроводжує студентів у навчальному процесі, допомагає аналізувати результати, планувати завдання та вибудовувати індивідуальний освітній напрям.

У застосунок інтегрований штучний інтелект / інстаграм Михайла Поплавського

Що важливо, застосунок працюватиме не тільки для студентів, а й для абітурієнтів 2026 року. Вони зможуть користуватися цифровими сервісами платформи під час проходження творчих конкурсів. До того ж вже 17 січня в КУК відбудеться День відкритих дверей в онлайн- та офлайн- форматах, під час якого зіркові майстри курсів проведуть попереднє зарахування.

"Університет у смартфоні" доступний і для абітурієнтів / інстаграм Михайла Поплавського

Створення застосунку "Університет у смартфоні" – це вихід освіти на принципово новий рівень. Нашим завданням було створити інтуїтивний, функціональний продукт, який об’єднує навчання, комунікацію та персональний AI-асистент в одному просторі,

– розповів керівник проєкту Дмитро Редько.

Наприкінці заходу відбулося обговорення зі студентами та викладачами, присвячене подальшому розвитку платформи, планованим оновленням і можливостям застосування штучного інтелекту.

Студенти та викладачі обговорили майбутнє застосунку / інстаграм Михайла Поплавського

Підсумовуючи, Михайло Поплавський оголосив 2026 рік роком цифровізації та інновацій, наголосивши, що Університет культури знову випереджає час: "Навчання має бути цікавим і зручним. Із застосунком "Університет у смартфоні" це стало реальністю".

Презентація завершилася запрошенням приєднатися до платформи – студенти та викладачі першими отримали можливість завантажити застосунок КУК.

Університет культури продовжує формувати нову освітню культуру – сучасну, цифрову та орієнтовану на результат.