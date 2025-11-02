Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак. Про це інформує 24 Канал.

Які проблеми є в освіті?

️Саме тому, переконаний Бабак, важливо підвищити вчительські зарплати на рівень не менше ніж 3 мінімальні заробітні плати. Він заявив, що подав відповідні правки щодо структури оплати праці освітян.

Багато говоримо з регіонами. Бачу, як учителі в різних областях часом працюють на межі – ведуть кілька предметів, замінюють колег, шукають додаткову роботу. Без справедливої оплати ми просто не зможемо втримати професійних педагогів у школах, особливо в малих громадах,

– каже нардеп.

️І додає: поступово втрачаємо і молодих фахівців, бо професія перестає бути життєво стійкою.

Цікаво! Рівень середньої зарплати в освітній сфері досі є одним із найнижчих в Україні з усіх сфер економічної діяльності.

Вчитель працює, щоб дати дорогу у краще життя, а сам повинен виживати. Маємо змінювати ці подвійні стандарти. І якщо не змінити систему зараз, то завтра питання: "Де шукати вчителів?" стане риторичним,

– наголошує він.

️Зараз, за словами нардепа, для цих змін – найкращий момент, щоб вчителі отримували 3 "мінімалки", як це і передбачає Закон.

