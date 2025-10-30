У проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили кошти на підвищення зарплат учителям, а також – на харчування школярів у всіх областях. Про це розповіла очільниця уряду Юлія Свириденко під час звіту про 100 днів своєї роботи, інформує 24 Канал.

Чи передбачили кошти на підвищення зарплати вчителям?

Прем'єрка зазначила, що сто днів визначили пріоритети, закріплені в Плані дій уряду.

Зокрема, посадовці працюють над тим, щоб забезпечити безперебійне життя держави в умовах повномасштабної війни, забезпечити потреби оборони, подбати про наших цивільних людей, підтримати розвиток економіки і запровадити комплексну політику з підтримки прифронтових регіонів.

Очільниця Кабміну при цьому наголосила, що одним із ключових результатів 100 днів роботи уряду є підвищення з 1 вересня зарплати 409 тисячам учителів. Також – розвиток освітньої платформи Мрія – уже охопили 20% шкіл.

Цікаво! Секретарка Освітнього комітету парламенту Наталія Піпа повідомила, що Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав пропозицію уряду щодо підвищення оплати праці педагогів шкіл на 50%.

Також Свириденко зазначила, що 187 тисяч сімей скористалися послугою "Пакунок школяра".

