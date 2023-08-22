Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив в эфире телемарафона недавно рассказал, смогут ли школьники учиться онлайн. Также уточнил, имеют ли право родители отказаться от очного обучения ребенка в школе.

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