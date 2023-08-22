Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив в эфире телемарафона недавно рассказал, смогут ли школьники учиться онлайн. Также уточнил, имеют ли право родители отказаться от очного обучения ребенка в школе.
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Смогут ли школьники учиться онлайн
Чиновник уточнил, что возобновление офлайн-обучения в школе – не обязанность. На такой формат обучения должны дать разрешение родители. Если они хотят, чтобы ребенок продолжал онлайн-обучение, им будут предлагать классы с дистанционной формой обучения для учеников.
Если часть родителей школы хочет, чтобы для них организовали офлайн-обучение, могут быть сформированы отдельные классы, которые будут посещать школу, а отдельные классы будут на дистанционном обучении.
– уточнил Сташков.
Для этого МОН разрабатывает порядок упрощенного зачисления учащихся в учебные заведения, то есть временного зачисления.
Если, например, школа не может обеспечить офлайн-обучение, поскольку в ней отсутствует укрытие, мы будем предлагать порядок временного зачисления учеников в другое учебное заведение во время военного положения, чтобы те могли посещать школу и общаться со своими сверстниками,
– добавил чиновник.
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Как будут учиться ученики с 1 сентября в Украине
- Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Их будут определять и согласовывать ОВА и директора учебных заведений.
- Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.
- Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение офлайн, уточнил министр. Все же ученикам начальной школы лучше получать образование в очном формате, чтобы дети социализировались.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, на тех территориях, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.
- Педагогические советы школ, кстати, могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий и даже форму организации обучения.