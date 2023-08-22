Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал в "Завтраке с 1+1" об этой трансформации. Но акцентировал, что очень ценными в сфере образования прежде всего люди.

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Как изменится украинская система образования

Министр подчеркнул: во время пандемии коронавируса и во время полномасштабной войны педагоги проявили невероятную стойкость.

У нас прекрасные люди в образовании, выдержавшие невероятное давление, сохранившие постоянство системы, учебный процесс, свои заведения,

– заявил министр.

И добавил: даже выехавшие из ТОТ коллективы продолжают работать со своими детьми.

Но, безусловно, образование нуждается в трансформациях. Любая система образования должна постоянно работать над своей модернизацией. Потому что образование – это то, что готовит человека к завтрашнему дню. Если мы действительно хотим изменить систему образования, мы должны постоянно заниматься трансформацией всех отраслей,

– считает Лисовой.

Дошкольное образование

Первая отрасль, над трансформацией которой работает МОН, – это дошкольное образование. По словам министра, у сферы достаточно больших проблем. Дети должны получать качественное дошкольное образование, находиться в безопасных условиях и иметь хорошие возможности для развития, пишет tsn.ua.

Мы обсуждаем с экспертами комплекс реформ, который мы будем там проводить, открываем доступ частной инициативе в организации дошкольных учебных заведений, открываем быстрый доступ к профессии – быстрое обучение профессии воспитателя. Работаем над изменением социального статуса воспитателя дошкольного учреждения, то есть речь о заработной плате,

– рассказал глава Минобразования.

Общее среднее образование – НУШ

Вторая отрасль, которую меняют – общее среднее образование.

Восстанавливаем Новую украинскую школу – прекрасно проявивший себя проект. Сегодня работаем над возобновлением субвенций на базовую школу,

– заметил чиновник.

И добавил, что учителя год спасали реформу собственным энтузиазмом. Сейчас правительство выделило 1,5 миллиарда гривен на восстановление НУШ. В частности, на закупку необходимого оборудования для базовой школы и подготовку учителей.

Академические лицеи и профессиональные колледжи

Третья отрасль, которая претерпевает реформацию, – старшая школа, а именно академические лицеи и профессиональные колледжи.

Мы учимся до 9 класса, а потом идем либо в академический лицей, либо в профессиональный колледж, где учимся еще три года. Из профессионального колледжа мы выходим с профессией на рынок труда, а из академического лицея мы идем в высшее образование,

– рассказал министр.

И подчеркнул, что профтехобразование, высшее образование и науку МОН также трансформирует.