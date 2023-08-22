Перший семестр у столичних школах закінчиться 22 грудня 2023 року. Другий розпочнеться 8 січня і завершиться 31 травня 2024 року, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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Коли канікули у школах Києва

Чиновник також назвав дати осінніх, зимових та весняних канікул у межах навчального року 2023 – 2024 у школах Києва.

Осінні канікули мають відбутися протягом 23 – 29 жовтня 2023 року.

Зимові канікули стартують 23 грудня 2023 року і триватимуть до 7 січня 2024 року.

Весняні канікули запланували провести упродовж 25 – 31 березня 2024 року.

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Учні перших класів матимуть ще додаткові тижневі канікули з 19 до 25 лютого 2024 року.

Загалом навчальний рік у столиці триватиме з 1 вересня 2024 року до 28 червня 2024 року – з перервами на канікули, атестацією та проведенням компенсаторних занять,

– резюмував чиновник.

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