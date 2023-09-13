Про це вказано у рекомендаціях МОН. Якщо у класі здобуває освіту 28 і більше учнів, його можуть ділити на групи на уроках української та іноземної мов.

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Класи у школах України можуть ділити на групи

Так, під час вивчення у 5 – 6 класах інтегрованого мовно-літературного курсу клас можуть ділити на групи не менше ніж на чотирьох уроках на тиждень. Це мінімальні вимоги у межах тижневого навантаження для вивчення української мови.

Можуть поділити клас і під час практичних занять з інформатики, адже діти використовують комп'ютери. Але у групі має бути не менше 8 учнів.

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Цю норму можуть застосувати і щодо уроків трудового навчання, технологій (окремо для хлопців і дівчат), якщо у класі є понад 27 учнів і буде не менше 8 дітей у групі.

Можуть ділити учнів на групи і на уроках фізкультури в 10 – 11 класах (окремо для юнаків і дівчат) за таких же умов.

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