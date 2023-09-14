Минобразования Украины привлекает помощь международных партнеров. Последние уже профинансировали печать и доставку учебников на 238,1 миллиона гривен.

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Получат ли ученики 5 и 6 классов НУШ учебники

В первую очередь, бюджетные и донорские средства направили на печать учебников для 5 и 6 классов НУШ. Все потому, что программы в этих классах изменились.

️ 5 класс

В области уже доставили учебники по математике и украинскому языку (100%), а также по естественной отрасли (74%), уточнил министр образования. За счет госбюджета также печатают учебные книги по истории Украины. А при поддержке доноров будут печатать учебники по украинской литературе, информатике, зарубежной литературе и иностранному языку.

️ 6 класс

Для 6-классников НУШ напечатали 116 названий учебников общим тиражом более 4,7 миллионов экземпляров. В области доставили около 98%.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Лисовой уточнил, что за средства государства 2023 печатают 66% учебников для шестиклассников от общей потребности. Это украинский язык и литература, зарубежная литература, иностранные языки, история, математика, естествознание, учебники для национальных меньшинств и детей с особыми образовательными потребностями.

На средства доноров должны напечатать учебники по географии, информатике, искусству, технологиям и учебникам шрифтом Брайля.