Відповідне розпорядження погодив уряд. Це дофінансування дасть змогу забезпечити безперебійне функціонування Академії та музею.
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Кабмін скерував майже 2 мільйони на Музей науки та МАН
У Міносвіти кажуть: заощадити кошти для перерозподілу вдалося завдяки відкритим торгам на закупівлю відзнак про досягнення в навчанні та бланків документів про освіту. Також – через завищення потреби в попередніх замовленнях на виготовлення документів про освіту.
Зауважимо, що Мала академія наук України – державна освітня установа позашкільного спрямування, що розвиває науковий потенціал дітей різного віку. Вона налічує 12 відділень, які залучають дітей до різних галузей науки та саморозвитку по всій Україні.
У 2020 році на базі МАН стартував перший в Україні державний інтерактивно-освітній простір "Музей науки" для дітей різного віку, їхніх батьків та вчителів.
- Раніше ми також писали, на що скерують кошти, закладені в держбюджеті-2024 на освіту.
- До слова, у жовтні Верховна Рада України схвалила проєкт бюджету-2024 у першому читанні. Нардепи внесли чимало правок, які стосуються галузі освіти і науки.