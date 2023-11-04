Відповідне розпорядження погодив уряд. Це дофінансування дасть змогу забезпечити безперебійне функціонування Академії та музею.

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Кабмін скерував майже 2 мільйони на Музей науки та МАН

У Міносвіти кажуть: заощадити кошти для перерозподілу вдалося завдяки відкритим торгам на закупівлю відзнак про досягнення в навчанні та бланків документів про освіту. Також – через завищення потреби в попередніх замовленнях на виготовлення документів про освіту.

Зауважимо, що Мала академія наук України – державна освітня установа позашкільного спрямування, що розвиває науковий потенціал дітей різного віку. Вона налічує 12 відділень, які залучають дітей до різних галузей науки та саморозвитку по всій Україні.

У 2020 році на базі МАН стартував перший в Україні державний інтерактивно-освітній простір "Музей науки" для дітей різного віку, їхніх батьків та вчителів.