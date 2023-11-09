Об этом заявил глава МОН Украины Оксен Лисовой на мероприятии в Берлине по случаю 30-летия украинско-германского научно-технического сотрудничества. Он подчеркнул, что современная война – это однозначно война технологий, поэтому Украине нужно преимущество над врагом.

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Лисовой анонсировал значительные инвестиции в научные разработки в Украине

Министр образования подчеркнул: сумму в госбюджете на развитие науки в 2024 году существенно увеличивают – более чем на 20% по сравнению с 2023 годом.

Значительную часть этих средств направят на:

поддержку исследований молодых ученых;

развитие системы базового финансирования вузов и научных учреждений;

финансирование приоритетных научных разработок по решению ключевых проблем экономики, общества и обороны.