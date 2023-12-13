Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров во время выступления на форуме. И подчеркнул, что инновации невозможны без развития науки.

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Национальную академию наук реформируют

Федоров отметил, что сейчас его команда работает над Национальной стратегией инноваций. Она будет действовать совместно с треком по трансформации системы образования.

В следующем году мы планируем реформировать Национальную академию наук,

– сообщил вице-премьер.

И добавил, что сейчас идет институционный аудит НАН. После его завершения будет сформировано концептуальное видение развития научной сферы Украины.

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