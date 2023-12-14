Претендовать на стипендию могут молодые украинские ученые, получающие или уже имеющие PhD в сфере гуманитарных или социальных наук после 2019 года.
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Молодые ученые могут получать стипендию в Вене
Победители конкурсной программы получат возможность в течение сентября 2024 – июня 2025 работать над своим исследованием в Институте гуманитарных исследований в Вене.
Стипендиаты будут получать ежемесячно до 3000 евро. Также им обеспечат удобное рабочее пространство и доступ ко всем ресурсам Института.
Размер ежемесячной стипендии будет составлять 2 500 евро, если вы еще учитесь, или 3 000 евро – если защитили диссертацию.
Для участия в стипендиальной программе ученые должны предоставить заполненную заявку, резюме и описание исследовательского проекта (до 7500 символов).
Также нужно составить сопроводительное письмо. В нем рассказать, как пребывание в Институте поможет достичь конкретных целей вашего исследования, а также указать список публикаций и добавить два рекомендательных письма.
Подать заявку можно через онлайн-портал Института до 28 января.
Результаты конкурса участники узнают в апреле 2024 года.
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Ученым советуют не использовать российские источники
- В Нацагентстве по качеству высшего образования советуют украинским ученым не использовать российские источники в публикациях.
- Все же о запрете не говорится.
- Однако Комитет по этике подготовил рекомендации по прекращению (ограничения) использования источников информации государства-агрессора в научных публикациях.