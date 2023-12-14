Так, в Федеральном статистическом ведомстве отметили, что почти половина этих украинцев имеет высшее образование. Тем не менее уровень занятости зависит от продолжительности пребывания в стране.

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Немцы заметили интересный факт относительно уровня образования беженцев из Украины

Украинские беженцы имеют образование выше среднего, уточнили в ведомстве.

Примечательна высокая доля академических квалификаций среди беженцев из Украины,

– говорится в докладе.

Так, 45% иммигрантов в возрасте от 25 до 59 лет имеют академическую профессиональную квалификацию, полученную в университете. 28% имеют неакадемическую профессиональную квалификацию.

Заметим, что в Германии только 27% представителей этой возрастной группы имеют академическую степень.

Однако, несмотря на столь высокий уровень образования, только каждый пятый украинец трудоустроился в этой стране.

Среди мужчин и женщин, находящихся на стадии основной занятости, всего 19% работали.

Уровень занятости женщин-беженок из Украины составляет 14% и значительно ниже, чем у мужчин – 30%.

В частности, тяжело найти работу в Германии мамам с малыми детьми.

Однако, как свидетельствуют данные, уровень занятости украинцев значительно повышается, если они прожили в Германии год.