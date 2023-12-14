Так, в Федеральном статистическом ведомстве отметили, что почти половина этих украинцев имеет высшее образование. Тем не менее уровень занятости зависит от продолжительности пребывания в стране.
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Немцы заметили интересный факт относительно уровня образования беженцев из Украины
Украинские беженцы имеют образование выше среднего, уточнили в ведомстве.
Примечательна высокая доля академических квалификаций среди беженцев из Украины,
– говорится в докладе.
Так, 45% иммигрантов в возрасте от 25 до 59 лет имеют академическую профессиональную квалификацию, полученную в университете. 28% имеют неакадемическую профессиональную квалификацию.
Заметим, что в Германии только 27% представителей этой возрастной группы имеют академическую степень.
Однако, несмотря на столь высокий уровень образования, только каждый пятый украинец трудоустроился в этой стране.
Среди мужчин и женщин, находящихся на стадии основной занятости, всего 19% работали.
Уровень занятости женщин-беженок из Украины составляет 14% и значительно ниже, чем у мужчин – 30%.
В частности, тяжело найти работу в Германии мамам с малыми детьми.
Однако, как свидетельствуют данные, уровень занятости украинцев значительно повышается, если они прожили в Германии год.
- Раньше мы тоже писали, что молодые ученые из Украины могут получить стипендии в Австрии.
- Так, Институт гуманитарных исследований в Вене готов предоставить их для проведения научных исследований.
- Каждый месяц украинцы могут получать до 3 тысяч евро стипендии.
- Что для этого нужно сделать, читайте по ссылке.