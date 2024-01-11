Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. И добавил, что решить стоит, в частности, проблему согласования образовательных систем за границей с украинским.

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Что препятствует зачислению оценок, полученных за границей, в школах Украины

Горбачев подчеркнул, что в Украине нет наработанной системы зачисления оценок, которые дети получили в зарубежных школах.

К примеру, у нас есть отдельные предметы (физика, химия и биология), которые в зарубежных школах объединены в один. Различные образовательные программы в странах пребывания, разные предметы, оценки – это все препятствует зачислению оценок, полученных за границей, в украинских учебных заведениях,

– рассказал образовательный омбудсмен.

При этом добавил, что ключевой фактор, который будет влиять на возвращение детей в украинские школы, – победа Украины в войне и безопасность на нашей территории.

Зверніть увагу! Дистанційна школа "Оптіма" має можливість підтвердити оцінки, отримані в іншому закладі освіти, та видати дитині український документ про освіту державного зразка на підставі складених контрольних робіт.

Горбачев также заявил, что чем дольше идет война, тем больше причин украинцы получают, чтобы остаться в других странах.

Раньше мы рассказывали о том, с какими вызовами сталкиваются учащиеся за границей и наша система образования из-за войны. Подробности читайте по ссылке.