Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. И добавил, что решить стоит, в частности, проблему согласования образовательных систем за границей с украинским.
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Что препятствует зачислению оценок, полученных за границей, в школах Украины
Горбачев подчеркнул, что в Украине нет наработанной системы зачисления оценок, которые дети получили в зарубежных школах.
К примеру, у нас есть отдельные предметы (физика, химия и биология), которые в зарубежных школах объединены в один. Различные образовательные программы в странах пребывания, разные предметы, оценки – это все препятствует зачислению оценок, полученных за границей, в украинских учебных заведениях,
– рассказал образовательный омбудсмен.
При этом добавил, что ключевой фактор, который будет влиять на возвращение детей в украинские школы, – победа Украины в войне и безопасность на нашей территории.
Горбачев также заявил, что чем дольше идет война, тем больше причин украинцы получают, чтобы остаться в других странах.
Раньше мы рассказывали о том, с какими вызовами сталкиваются учащиеся за границей и наша система образования из-за войны. Подробности читайте по ссылке.