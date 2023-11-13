В украинской, в частности, дети получают образование по дистанционной, семейной или экстернатной форме. Государственная служба качества образования назвала основные вызовы и трудности, с которыми сталкиваются как украинские дети за границей во время войны в Украине, так и система образования.

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С какими вызовами столкнулись учащиеся за границей и украинская система образования

Специалисты выделили пять вызовов украинского образования в условиях полномасштабной войны.

1. Ослабление связей с Украиной и риск невозвращения детей

Украинские школьники и школьницы, вынужденно выехавшие за границу из-за войны, активно интегрируются в иностранное общество. В частности, потому, что в странах, где находятся, должны обязательно посещать школу. Соответственно – учить язык. Поэтому, несмотря на параллельное обучение, связь украинских детей с Родиной и украинской школой постепенно ослабевает.

2. Несоответствие украинских и зарубежных образовательных программ

Дети, которые учатся за границей, сталкиваются с явлением образовательных разрывов. Ведь программы украинской и иностранной школ не совпадают. Так, по определенным предметам учащиеся могут опережать своих сверстников в Украине, а по другим – наоборот.

3. Утрата мотивации поддерживать связь с украинскими школами

Детям не только трудно "тянуть" две школьные программы, но и сложно понять, как будут засчитывать оценки в Украине из-за отсутствия системности.

4. Низкая вовлеченность в обучение детей, находящихся за границей

Особенно критична ситуация в школах, которые работают очно. Ученики, которые находятся за границей и приобщаются к урокам онлайн, являются пассивными участниками занятия.

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5. Низкая эффективность дистанционного обучения в школах Украины

В школах Украины часто дистанционное обучение для учащихся, находящихся за границей, преимущественно сводится к самостоятельной проработке задач, полученных от учителей. А впоследствии – контрольных работ.

В целом, учителя в Украине признают, что образовательные и учебные потери во время войны в Украине "колоссальные".