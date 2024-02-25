Відомо, що сепаратисти планують звернутися до Путіна через економічний тиск з боку Кишинева. Свою думку з цього приводу висловив Володимир Зеленський на великій пресконференції, інформує 24 Канал.

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Чи може так зване Придністров'я стати частиною Росії

Наступного тижня очільники так званого Придністров'я у Молдові матимуть вибори. Є чимало заяв про те, що вони буцімто захочуть приєднатися до Росії. Румунський журналіст запитав, чи готова Україна допомогти Молдові, якщо все ж виникне така потреба.

У нас війна йде – це перше. Ми воюємо з Росією – це друге. Молдова до нас з будь-якими подібними запитами не зверталась. Але я не впевнений, наступного тижня (сепаратисти з Придністров'я – 24 Канал) на це підуть,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент України пояснив, що згідно з тією інформацією, якою він володіє, сумнівно, що так зване Придністров'я висловить бажання про приєднання до Росії.