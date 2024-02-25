Потенциал россиян в Приднестровье

Это беспокойство связано с тем, что 28 февраля в Приднестровье впервые за 18 лет проведут съезд депутатов "ПМР". Во время него могут озвучить обращение к Владимиру Путину "принять" республику в состав России. Ожидается, что во время своего послания Федеральному собранию России Путин озвучит это обращение и примет его.

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Считается, что это позволит России открыть второй фронт и начать военную операцию с территории Приднестровья в Одесской области.

Что ж... Сейчас на территории Приднестровья признаков формирования наступательных группировок нет. Вооруженные формирования Приднестровья находятся в боевой готовности "постоянная". В основном силы и средства сосредоточены для обеспечения охраны 1411-го артиллерийского склада в Колбасной и аэродрома в Тирасполе.

Также на этой неделе в 3-й ОМСБр в Рыбнице провели очередные командно-штабные учения... на картах. Во время учений использовался сценарий приведения бригады в боевую готовность "Полная" в условиях внезапного нападения противника и активных действий диверсионно-разведывательных групп, при организации обороны населенных пунктов и важных объектов и при ведении оборонительного боя.

Численность российского контингента в Приднестровье составляет около 1700 личного состава. Это – 2 БТГр. Незаконных вооруженных формирований на территории Приднестровья есть около 7,5 тысячи личного состава или 9 БТГр.

С техникой ситуация примерно такая:

танки – 11 единиц, то есть боеспособная рота танков Т-64Б/БВ и Т-72. Не менее 30 единиц Т-64Б/БВ, Т-72 и Т-55 в небоеспособном состоянии;

ББМ – около 150 боевых машин типов БМП-1/2, БТР-60\70\80, БРДМ-2 и МТ-ЛБ. Опять же, не все они в боеспособном состоянии;

ствольная артиллерия – до 60 единиц, а именно 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 85-миллиметровые дивизионные пушки Д-44 и 100-миллиметровые противотанковые орудия МТ-12.

РСЗО – 20 единиц 122-миллиметровых БМ-21 "Град"/ВВ-21.

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То есть суммарно потенциал противника 11 БТГр. Но есть нюанс.

Нюанс в том, что это нельзя считать батальон-тактическими группами, поскольку они не имеют штатной комплектации по технике. При этом даже та техника, что есть на вооружении незаконного вооруженного формирования "ПМР", не вся боеспособна и частично в непригодном для использования состоянии.

Если представить, что эта группировка, которую сложно назвать ударной, нападет на Украину, то ее полное уничтожение займет не более 2 недель.

Угроза есть для Молдовы, а не Украины

С другой стороны, как бы это смешно не звучало, но эта группа войск представляет серьезную угрозу для Молдовы, поскольку является более боеспособной силой, чем молдавская армия. В этом как раз и есть угроза для нас – поглощение Молдовы пророссийскими силами и свержение законной власти.

Для Украины на нынешнем этапе угрозы со стороны Приднестровья – нет, точнее, она минимальна. Но есть угроза для самой Молдовы. По этому поводу я не был бы так спокоен. Хочу заметить, что ситуация обостряется с 2022 года и последний раз пиковое обострение наблюдалось как раз в конце февраля – начале марта 2023 года.

Может, это у Москвы такое сезонное обострение – на весну обострять ситуацию в Приднестровье и всех запугивать эскадроном тираспольцев летучих?