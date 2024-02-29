Вночі проти 29 лютого 2024 року у Росії знову заявили про "спробу терористичної атаки" із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території держави. Черговий нібито збили над Курською областю, передає 24 Канал.

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У Росії наполягають на роботі ППО

Держава-агресорка заявляє, що засобами протиповітряної оборони було знищено безпілотний літальний апарат. Водночас там вже звинуватили Україну у нібито спробі атаки.

Однак жодних доказів та навіть фото або відеофіксації дрона немає.

Росіяни заявили про атаку дронів на Липецьку область