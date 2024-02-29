У Курській області оголошували ракетну небезпеку. Місцеві жителі чули звуки дрона та вибухи.

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У Курську знову "тривожно"

Ввечері 29 лютого у Курську стало "неспокійно". Місцева влада увімкнула тривожні сирени, також про загрозу ракетної небезпеки оголосили по місцевих телеканалах.



У Курській області оголошували тривогу

Після цього жителі Обоянського району почули звуки гудіння безпілотника. Також лунали відповідні звуки вибухів.

БпЛА летить над Курською областю: дивіться відео

Міноборони Росії заявило, що над областю нібито збили український безпілотник.

Засоби ППО близько 22:00 за московським часом знищили український безпілотник над територією Курської області,

– заявило так зване міноборони Росії.

Зазначимо, що перед цим вибухи у Курську лунали кілька днів тому, 27 лютого.

Також раніше глава СБУ Василь Малюк заінтригував "сюрпризами" для ворога на наступний рік. Він розповів про те, які "подарунки" підготувало його відомство для росіян у новому році. Однак, звісно, без подробиць.

СБУ готує "сюрпризи" для ворога

За словами Малюка, СБУ має багато оперативних задумів на 2024 рік. Вони будуть й у повітрі, й будуть у морі. На Росії і тимчасово окупованих територіях.

Окремо Малюк прокоментував "вибухові події" у тилу ворога. Посадовець наголосив, що відомство досягло дуже великих успіхів у цій роботі.

І топові очільники західних спецслужб кажуть, що вони у захваті. Вони рівняються на нас. І вчаться у нас. Усе це результати роботи СБУ,

– заявив Малюк.

Також очільник СБУ обіцяє третє ураження Кримського мосту, натякаючи, що той приречений бути "знищеним".