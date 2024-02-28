Фінляндія не встановлювала обмежень на використання своєї військової допомоги Україні, включно з можливістю ударів по території Росії. Про це повідомив міністр оборони країни Антті Хакканен, наголосивши на відсутності заборон.

Дивіться також "Тигр на папері" – готуватися до найгіршого․ Які шанси в Європи вистояти у війні без США?

Вільне використання зброї

Парламентський комітет з оборони Фінляндії підтвердив, що країна не накладала обмежень на застосування наданої Україні зброї. Це дає можливість нашим військовим використовувати фінське озброєння для захисту своєї території та відповіді на агресію.

За словами Хакканена, деякі країни обмежили використання наданих Україні систем озброєння великої дальності. Однак Фінляндія не входить до цього списку, дозволяючи Україні самостійно вирішувати, як краще застосовувати отриману військову допомогу.

У Міністерстві оборони повідомили, що Фінляндія не встановила жодних обмежень на використання матеріалів, які надсилаються в Україну. Фінляндія публічно не заявила, яку зброю вона передала Україні,

– пише видання Yle.

Водночас майбутній командувач Силами оборони Естонії Андрус Меріло заявляв, що країни Заходу зробили помилку, обмеживши використання зброї, яку вони передали Україні.

Право на самооборону

Голова комітету парламенту з оборони Юкка Копра зазначив, що наша держава має право використовувати зброю проти військових об'єктів на території держави-агресора.

Заступник голови комітету Мікко Савола додав, що хоча дальність дії фінської зброї може бути меншою, ніж у деяких інших систем, але вона все одно може бути ефективно використана.

У контексті політики НАТО у силах оборони Фінляндії наголосили, що Альянс підтримує право України на самооборону. Це включає можливість завдавати ударів у відповідь на агресію.

Можна впевнено констатувати, що Фінляндія абсолютно підтримує Україну в її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність. Ця країна не боїться порушувати "червоні лінії" та "табу", що міцно закріпились серед західних еліт.

Дивіться також "Приєднання Придністров'я до Росії": що там відбувається, чи готова Україна і кому вигідний вкид

Заява міністра оборони Антті Хакканена та інших посадовців є важливим сигналом про відсутність обмежень на використання наданої зброї, що дозволяє нашій державі ефективніше захищатися від російських окупантів.