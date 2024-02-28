Финляндия не устанавливала ограничений на использование своей военной помощи Украине, включая возможность ударов по территории России. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хакканен, отметив отсутствие запретов.

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Свободное использование оружия

Парламентский комитет по обороне Финляндии подтвердил, что страна не накладывала ограничений на применение предоставленного Украине оружия. Это дает возможность нашим военным использовать финское вооружение для защиты своей территории и ответа на агрессию.

По словам Хакканена, некоторые страны ограничили использование предоставленных Украине систем вооружения большой дальности. Однако Финляндия не входит в этот список, позволяя Украине самостоятельно решать, как лучше применять полученную военную помощь.

В Министерстве обороны сообщили, что Финляндия не установила никаких ограничений на использование материалов, которые направляются в Украину. Финляндия публично не заявила, какое оружие она передала Украине,

– пишет издание Yle.

В то же время будущий командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявлял, что страны Запада сделали ошибку, ограничив использование оружия, которое они передали Украине.

Право на самооборону

Председатель комитета парламента по обороне Юкка Копра отметил, что наше государство имеет право использовать оружие против военных объектов на территории государства-агрессора.

Заместитель председателя комитета Микко Савола добавил, что хотя дальность действия финского оружия может быть меньше, чем у некоторых других систем, но оно все равно может быть эффективно использовано.

В контексте политики НАТО в силах обороны Финляндии отметили, что Альянс поддерживает право Украины на самооборону. Это включает возможность наносить удары в ответ на агрессию.

Можно уверенно констатировать, что Финляндия абсолютно поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. Эта страна не боится нарушать "красные линии" и "табу", что прочно закрепились среди западных элит.

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Заявление министра обороны Антти Хакканена и других должностных лиц является важным сигналом об отсутствии ограничений на использование предоставленного оружия, что позволяет нашему государству эффективнее защищаться от российских оккупантов.