В Курской области объявляли ракетную опасность. Местные жители слышали звуки дрона и взрывы.

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В Курске снова "тревожно"

Вечером 29 февраля в Курске стало "неспокойно". Местные власти включили тревожные сирены, также об угрозе ракетной опасности объявили по местным телеканалам.



В Курской области объявляли тревогу

После этого жители Обоянского района услышали звуки гудения беспилотника. Также раздавались соответствующие звуки взрывов.

БпЛА летит над Курской областью: смотрите видео

Минобороны России заявило, что над областью якобы сбили украинский беспилотник.

Средства ПВО около 22:00 по московскому времени уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области,

– заявило так называемое минобороны России.

Отметим, что перед этим взрывы в Курске раздавались несколько дней назад, 27 февраля.

Также ранее глава СБУ Василий Малюк заинтриговал "сюрпризами" для врага на следующий год. Он рассказал о том, какие "подарки" подготовило его ведомство для россиян в новом году. Однако, конечно, без подробностей.

СБУ готовит "сюрпризы" для врага

По словам Малюка, СБУ имеет много оперативных замыслов на 2024 год. Они будут и в воздухе, и будут в море. На России и временно оккупированных территориях.

Отдельно Малюк прокомментировал "взрывные события" в тылу врага. Чиновник отметил, что ведомство достигло очень больших успехов в этой работе.

И топовые руководители западных спецслужб говорят, что они в восторге. Они равняются на нас. И учатся у нас. Все это результаты работы СБУ,

– заявил Малюк.

Также глава СБУ обещает третье поражение Крымского моста, намекая, что тот обречен быть "уничтоженным".