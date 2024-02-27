В сети активно публикуются видео с камер наблюдения, на которых слышны сильные взрывы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.
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Власти Курска рассказали о взрыве
По информации от местных телеграм-каналов, губернатор Курской области Романа Старовойта сообщил, что в регионе "работают" воздушно-космические силы России.
Чиновник не стал озвучивать, что именно имеется в виду под словом "работают".
Часть россиян в комментариях традиционно заявляет, что это был звук от пролета истребителя.
Взрывы в России: последние новости
- 27 февраля украинские БпЛА атаковали Брянскую область. Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что атака была направлена на объекты Клинцовского района. Впрочем, Богомаз сообщает, что так называемая "российская ПВО" уничтожила всех дронов.
- Ночью 24 февраля на Новолипецком металлургическом комбинате в городе Липецк в России было очень горячо. После мощных взрывов на комбинате начался большой пожар, что привело к эвакуации всего персонала. Известно, что за ударом стоят СБУ и ГУР. Беспилотники попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа.
- Днем 19 февраля на одном из заводов Саратовской области произошел громкий взрыв. Причины взрыва остались неизвестными. Впрочем, местные телеграм-каналы отметили, что причиной взрыва стало курение рядом с взрывоопасными баллонами.