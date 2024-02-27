В сети активно публикуются видео с камер наблюдения, на которых слышны сильные взрывы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Власти Курска рассказали о взрыве

По информации от местных телеграм-каналов, губернатор Курской области Романа Старовойта сообщил, что в регионе "работают" воздушно-космические силы России.

Чиновник не стал озвучивать, что именно имеется в виду под словом "работают".

Часть россиян в комментариях традиционно заявляет, что это был звук от пролета истребителя.

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