Говорится, что "неприятный инцидент" произошел в Балаково. Об этом сообщили российские телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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В Саратовской области было громко

По предварительной информации, на металлургическом заводе в Балаково Саратовской области России произошел взрыв. Согласно обнародованным данным, по состоянию на сейчас известно, что в результате этого инцидента есть пострадавшие.

Говорится, что повреждения получили три человека. Пострадавшие были госпитализированы в реанимацию местной больницы.

Предварительно, все три человека находятся в тяжелом состоянии. Вероятно, причиной взрыва стало курение в непредназначенных для этого местах.

По предварительным данным, причиной чрезвычайной ситуации стало курение рядом с взрывоопасными баллонами,

– говорится в сообщении одного из российских телеграм-каналов.

На сайте предприятия указано, что пострадавших объект является передовым мини-заводом сортового проката, который производит более чем 1 миллион тонн продукции в год.

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