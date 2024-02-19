Мовиться, що "неприємний інцидент" трапився у Балаковому. Про це повідомили російські телеграм-канали, передає 24 Канал.

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У Саратовській області було гучно

За попередньою інформацією, на металургійному заводі у Балаковому Саратовської області Росії стався вибух. Згідно з оприлюдненими даними, станом на зараз відомо, що внаслідок цього інциденту є постраждалі.

Мовиться, що пошкоджень зазнали троє осіб. Постраждалих було госпіталізовано до реанімації місцевої лікарні.

Попередньо, усі троє осіб перебувають у важкому стані. Ймовірно, причиною вибуху стало куріння у непризначених для цього місцях.

За попередніми даними, причиною надзвичайної ситуації стало куріння поряд із вибухонебезпечними балонами,

– мовиться у повідомленні одного із російських телеграм-каналів.

На сайті підприємства зазначено, що постраждалих об'єкт є передовим мінізаводом сортового прокату, який виготовляє більше ніж 1 мільйон тонн продукції за рік.

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