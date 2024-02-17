Безпілотники забезпечили безсонну ніч в Калузькій, Брянській, Воронезькій, Ростовській, Курській та Бєлгородській областях. Вранці російське міноборони заявило про атаку 33 безпілотниками, пише 24 Канал з посиланням на ворогів.

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Що відомо про "бавовну" в росіян

Губернатор Калузької області Владіслав Шапша вдосвіта 17 лютого заявив, що нібито вночі у Людинівському районі російська "пе-ве-о" збила 4 дрони. Вдосвіта посадовець доплюсував ще один збитий дрон вранці на території Людинівського району.

Окрім того, ще два безпілотники збили на території Козельського району.

За інформацією оперативних груп, які працюють на місці, постраждалих та руйнування інфраструктури немає,

– традиційно запевнив Шапша.

Про атаку дронами нібито без наслідків заявили також губернатори інших областей Росії. Зокрема:

на Брянщині – буцімто збили 5 безпілотників над Погарським, Клинцівським та Брянським районами;

– буцімто збили 5 безпілотників над Погарським, Клинцівським та Брянським районами; у Ростовській області лаконічно повідомили про роботу "пе-ве-о", проте на опублікованих відео все виглядає ефектніше, а росіяни виражаються емоційніше та з нецензурною лексикою.

Що відбувалось вночі у Ростовській області: дивіться відео

Що відбувалось в Ростовській області: дивіться відео

Тривожно росіянам на Ростовщині: дивіться відео

(Обережно! Нецензурна лексика)

У Воронезькій області "знищили" 3 дрони, проте губернатор Алєксандр Гусєв з посиланням на російських рятувальників заявив про руйнування. Мовляв, залишки ворожих дронів пошкодили дах приватного будинку на Туркменському проїзді у Воронежі.

Традиційно "ніхто не постраждав". Тут же секретар воронезького відділення "Єдіной Росії" та мер Воронежа Вадим Кстенін запевнив, що він отримав завдання "у максимально короткий термін відновити дах приватного будинку в Ленінському районі, куди сьогодні впали залишки безпілотника".

"Ушкодження незначні. На місце вже виїхали спеціалісти управи для організації робіт. Ситуацію тримаю на особистому контролі", – бідкався посіпака Путіна Кстенін.

У Курській області губернатор Роман Старовойт говорив, що ніч у них була "безсонною та неспокійною". Вранці в регіоні також була ракетна небезпека та працювала "пе-ве-о".

На Бєлгородщині також було тривожно. Зокрема, губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що нібито в Губкінському міському окрузі спрацювала наша система ППО – збито 2 БпЛА літакового типу в районі села Вісла Дубрава.

Як і у всіх попередніх випадках, за винятком Воронезької області, в росіян немає поранених чи пошкоджень.

Вороже міноборони тільки коротко вихваляло їхню ППО. Мовляв, над Росією збили 33 дрони:

над Білгородською – 4;

Воронезькою – 4;

Курською – 1;

Брянською – 18;

Калузькою – 6.

Зверніть увагу! Тривожно в Росії було не тільки вдосвіта. Буквально одразу після опівночі гучні вибухи чули у Строїтелі та Губкіному, що у Бєлгородській області. Гучні звуки вибухів чули й мешканці Курської області.