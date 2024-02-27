В мережі активно публікуються відео з камер спостереження, на яких чутно сильні вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Влада Курська розповіла про вибух

За інформацією від місцевих телеграм-каналів, губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що у регіоні "працюють" повітряно-космічні сили Росії.

Чиновник не став озвучувати, що саме мають на увазі під словом "працюють".

Частина росіян в коментарях традиційно заявляє про те, що це був звук від прольоту винищувача.

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