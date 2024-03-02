Вероятной целью атаки СМИ называли местную нефтебазу “Ручьи”, которая расположена возле поврежденного дома. Однако российские средства борьбы снова отработать не так, как было нужно.

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Атака на Петербург

Ночью 2 марта неизвестный беспилотник атаковал Санкт-Петербург. Российские СМИ писали, что "знаменитая пе-пе-о" работает по нему. Впоследствии очевидцы начали сообщать, что рядом с одним из домов якобы упали обломки БпЛА.

Известно, что обломки упали на жилой дом в Красногвардейском районе города. Отмечается, что балконы в доме разрушены, повреждения видны на всех этажах – около 100 жителей временно эвакуировали.

Здесь половину дома разнесло, пацаны. БпЛА упал,

– делится очевидец.

Последствия атаки на Санкт-Петербург: смотрите видео

Далее этот же россиянин рассказал, что он стоял в соседнем доме и и видел непосредственно попадание в объект. По его словам, там "все повыбивало".

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По словам местных властей, пострадавших нет. Через некоторое время после первого удара российские пропагандисты начали писать об угрозе повторного удара – которого так и не произошло.

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