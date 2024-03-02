Вероятной целью атаки СМИ называли местную нефтебазу “Ручьи”, которая расположена возле поврежденного дома. Однако российские средства борьбы снова отработать не так, как было нужно.
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Атака на Петербург
Ночью 2 марта неизвестный беспилотник атаковал Санкт-Петербург. Российские СМИ писали, что "знаменитая пе-пе-о" работает по нему. Впоследствии очевидцы начали сообщать, что рядом с одним из домов якобы упали обломки БпЛА.
Известно, что обломки упали на жилой дом в Красногвардейском районе города. Отмечается, что балконы в доме разрушены, повреждения видны на всех этажах – около 100 жителей временно эвакуировали.
Здесь половину дома разнесло, пацаны. БпЛА упал,
– делится очевидец.
Последствия атаки на Санкт-Петербург: смотрите видео
Далее этот же россиянин рассказал, что он стоял в соседнем доме и и видел непосредственно попадание в объект. По его словам, там "все повыбивало".
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По словам местных властей, пострадавших нет. Через некоторое время после первого удара российские пропагандисты начали писать об угрозе повторного удара – которого так и не произошло.
Взрывы в России
- В ночь на 1 марта жители Дзержинска Нижегородской области жаловались о взрывах. Вероятно, дроны пытались поразить градообразующий завод имени Свердлова, что является важной частью российского военно-промышленного комплекса.
- Днем ранее неизвестные беспилотники фиксировали в Курской области – там писали об угрозе ракетного удара, однако местные сообщали, что слышали звуки дрона. Впоследствии пропагандисты писали, что в небе над регионом удалось сбить один украинский беспилотник.
- Чуть раньше – 27 февраля, дроны также атаковали Курск. Там прогремел мощный взрыв. Власти писали, якобы громкие звуки же результатом работы их воздушно-космических сил.