Эту воздушную цель в Петербурге якобы пытались сбить с помощью ПВО. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В сети показали момент "сбивания" беспилотника в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга выставили в сеть видео, где неизвестный беспилотный аппарат врезался в дом. На кадрах можно увидеть, как сначала на месте событий после врезания в дом разлетелись искры огня, а затем раздался мощный взрыв.

Момент "сбивания" беспилотника в Санкт-Петербурге: смотрите видео

На другом видео, которое обнародовали россияне, слышно, как в Петербурге раздавался гул, похожий на звуки бензопилы или мопеда. Во время того, как над городом пролетал беспилотник, по улицам Петербурга спокойно ходили люди, однако услышав взрыв мгновенно бросились искать укрытие.

Сначала было попадание в дом, а потом звук взрыва в Петербурге: смотрите видео

Местные жители утверждали, что видели пролет беспилотника над своими головами. На тротуаре разбросаны обломки облицовки и стекла, а также разрушены балконы.

В Санкт-Петербурге было очень шумно ночью