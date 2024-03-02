Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, в Петербурге есть проблемы со связью и интернетом, передает 24 Канал.
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В Петербурге была угроза повторной атаки с неба
Российские пропагандисты заявили, что к ним поступила информация о повторной атаке на месте, где якобы ранее врезался дрон в дом. Так, россиян попросили отойти от "места взрыва" на Пискаревском проспекте.
По словам очевидцев, на месте экстренные службы в громкоговоритель передали информацию о возможной повторной атаке беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, российские пропагандисты утверждают, что в зоне взрыва якобы глушат связь, а интернет фактически не работает.
Об атаке высказался губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что на месте событий "в результате атаки БПЛА" жертв – нет.
В то же время Беглов рассказал, что на месте событий частично пострадало остекление двух балконов, жителей этих квартир эвакуированы, им оказывается помощь.
Через несколько десятков минут после появления сообщения российские пропагандисты заявили, что информация о "возможной повторной атаке БПЛА" якобы не подтвердилась.
Жители Петербурга писали о взрывах
- Российские СМИ писали, что ночью 2 марта город Санкт-Петербург якобы атаковали неизвестные беспилотные летательные аппараты. По словам очевидцев, один из беспилотников врезался в жилой многоэтажный дом.
- Петербуржцы рассказывали, что увидели в небе вспышку и услышали громкий звук взрыва. Рядом с одним из домов якобы упали обломки БПЛА.
- По предварительным данным, в одной из квартир этого дома выбиты окна. О пострадавших россияне в Петербурге не сообщали, а на месте работали экстренные службы.
- По информации российских телеграмм-каналов с места событий эвакуированы 100 человек. Беспилотник влетел между перекрытиями дома №161 на Пескаревском проспекте.
- Оккупанты также заявляли, что возможной целью неизвестных беспилотников была местная нефтебаза "Ручьи". Именно этот российский инфраструктурный объект расположен недалеко от жилого дома в городе, в который было попадание.