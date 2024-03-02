Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, у Петербурзі є проблеми зі зв'язком та інтернетом, передає 24 Канал.

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У Петербурзі була загроза повторної атаки з неба

Російські пропагандисти заявили, що до них надійшла інформація про повторну атаку на місці, де нібито раніше врізався дрон у будинок. Так, росіян попросили відійти від "місця вибуху" на Піскарівському проспекті.

За словами очевидців, на місці екстрені служби в гучномовець передали інформацію про можливу повторну атаку безпілотними літальними апаратами. Крім того, російські пропагандисти стверджують, що у зоні вибуху буцімто глушать зв'язок, а інтернет фактично не працює.

Про атаку висловився губернатор Петербурга Алєксандр Беглов. Він зазначив, що на місці подій "внаслідок атаки БпЛА" жертв – немає.

Водночас Беглов розповів, що на місці подій частково постраждало скління двох балконів, жителів цих квартир евакуйовано, їм надається допомога.

Через кілька десятків хвилин після появи повідомлення російські пропагандисти заявили, що інформація про "можливу повторну атаку БпЛА" буцімто не підтвердилася.

Жителі Петербурга писали про вибухи