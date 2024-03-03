Ввечері 2 березня в російських телеграм-каналах заявили, що через загрозу атаки дронів окупанти оголосили план "Кавьор" в аеропорту Санкт-Петербурга. Йшлося про летовище Пулково.

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Губернатор "злив" кадри ППО

Раніше росЗМІ повідомляли, що у Ломоносівському районі Ленінградської області спрацювала російська протиповітряна оборона.

Очільник регіону Олександр Дрозденко у своєму телеграм-каналі запевняв, що цілі було збито над акваторією та узбережжям Фінської затоки.

У Ленінградській області збили безпілотник: дивіться відео

За словами Дрозденко, постраждалих та руйнувань внаслідок роботи протиповітряної оборони немає, що є досить дивним, зважаючи на "вмілі" здібності ворожої ППО.

Ба більше, губернатор Ленінградської області здогадався оприлюднити кадри збиття безпілотника, аби підтвердити свої слова. Втім, згодом він відредагував свій допис.

Замість відео він опублікував скриншот із запису, розмивши нижню частину кадру. Однак попередній варіант публікації уже розлетівся мережею.

Дрозденко оприлюднив кадри роботи російської ППО: дивіться відео

Користувачі одразу почали скаржитися, що через оприлюднене відео можна було зрозуміти місце, де розташований комплекс російської "ПВО".

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