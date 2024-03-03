Ввечері 2 березня в російських телеграм-каналах заявили, що через загрозу атаки дронів окупанти оголосили план "Кавьор" в аеропорту Санкт-Петербурга. Йшлося про летовище Пулково.
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Губернатор "злив" кадри ППО
Раніше росЗМІ повідомляли, що у Ломоносівському районі Ленінградської області спрацювала російська протиповітряна оборона.
Очільник регіону Олександр Дрозденко у своєму телеграм-каналі запевняв, що цілі було збито над акваторією та узбережжям Фінської затоки.
У Ленінградській області збили безпілотник: дивіться відео
За словами Дрозденко, постраждалих та руйнувань внаслідок роботи протиповітряної оборони немає, що є досить дивним, зважаючи на "вмілі" здібності ворожої ППО.
Ба більше, губернатор Ленінградської області здогадався оприлюднити кадри збиття безпілотника, аби підтвердити свої слова. Втім, згодом він відредагував свій допис.
Замість відео він опублікував скриншот із запису, розмивши нижню частину кадру. Однак попередній варіант публікації уже розлетівся мережею.
Дрозденко оприлюднив кадри роботи російської ППО: дивіться відео
Користувачі одразу почали скаржитися, що через оприлюднене відео можна було зрозуміти місце, де розташований комплекс російської "ПВО".
Що відомо про вибухи у Ленінградській області: основне
- Російські телеграм-канали повідомляли, що в районі порту Бронка сталося два потужні вибухи. В аеропорту Пулково з 19:32 по 20:03 вводили обмеження на виліт та приліт літаків. Тоді ж зазначали, що над Фінською затокою збили безпілотник.
- Російське міноборони запевняло, що над територією Ленінградської області було збито буцімто український безпілотник. Це нібито був БПЛА літакового типу і збитий він був близько 19:30 за київським часом.
- Раніше, у ніч проти 2 березня, у російському Санкт-Петербурзі пролунав потужний вибух. Невідомий безпілотник врізався у житловий будинок, пошкодивши його. Однак ціллю цього літального апарату було зовсім інше місце.
- Російські пропагандисти заявили, що можливою ціллю невідомого безпілотника могла бути місцева нафтобаза "Струмки". Цей інфраструктурний об'єкт розташований на відстані менш ніж один кілометр від місця влучання у будинок.