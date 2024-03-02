Зокрема, безпілотник, імовірно, цілився у важливий інфраструктурний об'єкт у Санкт-Петербурзі. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Куди міг цілитися безпілотник у Санкт-Петербурзі

Російські пропагандисти заявили, що можливою ціллю невідомого безпілотника могла бути місцева нафтобаза "Струмки". Цей інфраструктурний об'єкт розташований на відстані менш ніж один кілометр від місця влучання у будинок.

Безпілотник міг летіти у бік нафтобази "Струмки": дивіться відео

За словами росіян на самому підприємстві встановлені глушилки. Тому цілком можливо, що російські загарбники у пориві захистити нафтобазу могли застосувати свою сумнозвісну протиповітряну оборону чи систему радіоелектронної боротьби, щоб "відбити атаку".

Дрон міг влучити у будинок через російську РЕБ чи ППО: дивіться відео

Російські ЗМІ також пишуть, що на місці влучання у будинок на Піскарівському проспекті у Санкт-Петербурзі чергують співробітники поліції з антидроновими рушницями.

Де розташована нафтобаза "Струмки": дивіться на карті

Які наслідки атаки безпілотником у Петербурзі

Російські пропагандисти зазначили, що перші повідомлення про БпЛА в небі надійшли о 7 ранку. Літальний апарат помітили у Всеволожському районі Санкт-Петербурга.

За словами очевидців, дрон летів із боку Ладозького озера у бік селища Углове. Дрон також помітили, коли він пролетів над Ржевським полігоном.

Жителі відзначали, що чули гучний звук, що нагадує скрегіт. Потім БпЛА долетів до п'ятиповерхівки на Піскарівському проспекті та врізався у неї. Внаслідок атаки у Петербурзі "великі руйнування, обгорілі меблі та гар".

У Санкт-Петербурзі вночі 2 березня було гучно