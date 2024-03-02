В частности, беспилотник, предположительно, целился в важный инфраструктурный объект в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Куда мог целиться беспилотник в Санкт-Петербурге

Российские пропагандисты заявили, что возможной целью неизвестного беспилотника могла быть местная нефтебаза "Ручьи". Этот инфраструктурный объект расположен на расстоянии менее чем один километр от места попадания в дом.

Беспилотник мог лететь в сторону нефтебазы "Ручьи": смотрите видео

По словам россиян на самом предприятии установлены глушилки. Поэтому вполне возможно, что российские захватчики в порыве защитить нефтебазу могли применить свою пресловутую противовоздушную оборону или систему радиоэлектронной борьбы, чтобы "отразить атаку".

Дрон мог попасть в дом из-за российской РЭБ или ПВО: смотрите видео

Российские СМИ также пишут, что на месте попадания в дом на Пескаревском проспекте в Санкт-Петербурге дежурят сотрудники полиции с антидроновимы ружьями.

Где расположена нефтебаза "Ручьи": смотрите на карте

Какие последствия атаки беспилотником в Петербурге

Российские пропагандисты отметили, что первые сообщения о БпЛА в небе поступили в 7 утра. Летательный аппарат заметили во Всеволожском районе Санкт-Петербурга.

По словам очевидцев, дрон летел со стороны Ладожского озера в сторону поселка Угловое. Дрон также заметили, когда он пролетел над Ржевским полигоном.

Жители отмечали, что слышали громкий звук, напоминающий скрежет. Затем БпЛА долетел до пятиэтажки на Пискаревском проспекте и врезался в нее. В результате атаки в Петербурге "большие разрушения, обгоревшая мебель и гарь".

В Санкт-Петербурге ночью 2 марта было громко