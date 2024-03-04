Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. Вражеские телеграм-каналы пишут, что неизвестные пытались взорвать опору моста.

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В результате взрыва мост поврежден

Пропагандисты писали, что неизвестные попытались взорвать опору моста через реку Чапаевку на перегоне Звезда – Чапаевск рано утром 4 марта. Взрыв прогремел около 06:15 по местному времени.

Движение поездов по мосту прекращено. Территорию оцепили. На месте работают спецслужбы и саперы. В регионе объявили план "Загорск".

Также российские телеграм-каналы сообщили, что в результате взрыва железнодорожный мост получил повреждения. В частности, металлоконструкции, а также ограждения. При этом бетонная опора, предварительно, якобы не повреждена.

Сейчас задержали три пассажирских поезда, ехавших из Москвы, и одну электричку.

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Обратите внимание! Около 9 часов утра в ГУР подтвердили подрыв моста. Сообщили, что эту железнодорожную ветку агрессор использовал для транспортировки военных грузов, в частности, инженерных боеприпасов. Учитывая характер повреждений, использование моста в ближайшие несколько недель невозможно.

В России прогремел взрыв на железнодорожном мосту / Фото из сети

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Взрыв на железной дороге в Нижнем Тагиле