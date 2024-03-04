Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. Ворожі телеграм-канали пишуть, що невідомі намагалися підірвати опору моста.

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Внаслідок вибуху міст пошкоджено

Пропагандисти писали, що невідомі спробували підірвати опору моста через річку Чапаєвку на перегоні Зірка — Чапаєвськ рано-вранці 4 березня. Вибух прогримів близько 06:15 за місцевим часом.

Рух поїздів мостом припинено. Територію оточили. На місці працюють спецслужби та сапери. У регіоні оголосили план "Загорськ".

Також російські телеграм-канали повідомили, що внаслідок вибуху залізничний міст зазнав пошкодження. Зокрема, металоконструкції, а також огородження. При цьому бетонна опора, попередньо, нібито не пошкоджена.

Наразі затримали три пасажирські поїзди, що їхали з Москви, й одну електричку.

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Зверніть увагу! Близько 9 години ранку у ГУР підтвердили підрив моста. Повідомили, що цю залізничну гілку агресор використовував для транспортування військових вантажів, зокрема, інженерних боєприпасів. З огляду на характер пошкоджень, використання моста в найближчі декілька тижнів неможливе.

У Росії прогримів вибух на залізничному мості / Фото з мережі

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Вибух на залізниці в Нижньому Тагілі