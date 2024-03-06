Итак, около 07:40 российские СМИ начали писать о ситуации в Воронежской области. Ссылаясь на местного губернатора, они сообщали о якобы сбитых беспилотниках.

Читайте также Дроны атаковали нефтебазу в Белгородской области: горят резервуары

Воронеж был под атакой дронов

Губернатор Воронежской области известил, что в регионе якобы обнаружили несколько беспилотников. Понятное дело, он заявил, что говорится об украинских дронах. Он уверял, что БПЛА не только обнаружили, но и уничтожили.

Громкие звуки раздаются в Воронежской области: смотрите видео

Интересно, что этим утром взрыв слышали жители поселка городского типа Анна в Воронежской области. Неподалеку там расположена нефтебаза.

Обратим внимание, что телеграмм-канал BAZA пишет, что наши военные якобы пытались атаковать военный аэродром Балтимор, расположенный в Воронеже. Якобы БПЛА сбили в нескольких километрах от объекта.

Говорят также, что еще два БПЛА якобы были нацелены на нефтебазу в регионе. И что обломки одного из них упали на территории предприятия.

Сам местный губернатор пытался заверить, что якобы сбили 3 дрона. Впрочем, на коротком видео, которое выложили сами россияне, видно как в небо поднимается густой дым. Уж слишком успешное сбитие БПЛА в регионе.

Дым поднимается в Воронежской области: смотрите видео

Тем временем на Белгородщине воют сирены

Около 8 утра в Белгороде и в Белгородском районе объявили воздушную тревогу. Жители региона могли услышать, как вокруг воют сирены, сообщая о вероятной угрозе.

Говорят, запустили сирену ракетной опасности. Губернатор Гладков обратился к жителям. Он призвал их находиться дома и не подходить к окнам. Если же люди на улице, то им он предложил спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Воздушная тревога в Белгородской области: смотрите видео

Чуть позже отчитались о ситуации. Мол, в Белгородском районе система ПВО якобы сбила БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет,

– написал губернатор в 08:18.