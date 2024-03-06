Губернатор Курской области Старовойт заявил, что горит склад горюче-смазочных материалов. Однако по данным СМИ, беспилотник попал прямо резервуар с топливом.

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Россияне заявили об атаке БпЛА в Курской области: что известно

Утром 6 марта в Курской области было неспокойно. Россияне заявили, что в результате атаки беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ.

Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы,

– заявил губернатор Старовойт.

Он обвинил в атаке Украину, однако украинская сторона пока не комментировала обвинения.

Впоследствии ЗМУ уточнили, что БпЛА атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат им. А.В. Варичева в Железногорске.

По данным журналистов, беспилотник попал прямо в резервуар с топливом на территории предприятия. Сейчас пожарные пытаются ликвидировать пожар.

Тем временем в сети распространяют яркие кадры местного "хлопка".

Как горит резервуар с топливом в Курской области: смотрите видео

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