Губернатор Курской области Старовойт заявил, что горит склад горюче-смазочных материалов. Однако по данным СМИ, беспилотник попал прямо резервуар с топливом.
Смотрите также Россияне жалуются на атаку нефтебазы и аэродрома в Воронеже, в Белгороде воют сирены
Россияне заявили об атаке БпЛА в Курской области: что известно
Утром 6 марта в Курской области было неспокойно. Россияне заявили, что в результате атаки беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ.
Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы,
– заявил губернатор Старовойт.
Он обвинил в атаке Украину, однако украинская сторона пока не комментировала обвинения.
Впоследствии ЗМУ уточнили, что БпЛА атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат им. А.В. Варичева в Железногорске.
По данным журналистов, беспилотник попал прямо в резервуар с топливом на территории предприятия. Сейчас пожарные пытаются ликвидировать пожар.
Тем временем в сети распространяют яркие кадры местного "хлопка".
Как горит резервуар с топливом в Курской области: смотрите видео
"Тревожно" не только под Курском
- Утром 6 марта в Белгородском районе объявляли воздушную тревогу. Россияне заявили, что ПВО сбила беспилотник в районе села Ближнее.
- Кроме этого, россияне заявили об атаке БПЛА на нефтебазу и аэродром в Воронеже. Они традиционно сообщили, что все якобы сбили.
- Тем временем на Шагонарской ТЭЦ в Туве ночью произошел взрыв. Госпитализированы 18 человек, 6 находятся в тяжелом состоянии, 9 – в состоянии средней тяжести, ведутся поиски еще трех.