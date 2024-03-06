Губернатор Курської області Старовойт заявив, що горить склад пально-мастильних матеріалів. Однак за даними ЗМІ, безпілотник потрапив прямо резервуар із паливом.
Дивіться також Росіяни скаржаться на атаку нафтобази та аеродрому у Воронежі, у Бєлгороді виють сирени
Росіяни заявили про атаку БпЛА у Курській області: що відомо
Зранку 6 березня у Курській області було неспокійно. Росіяни заявили, що внаслідок атаки безпілотника в Залізногірському районі виникла пожежа на складі ПММ.
Горить резервуар із паливом, постраждалих немає. На місце виїхали оперативні служби,
– заявив губернатор Старовойт.
Він звинуватив в атаці Україну, однак українська сторона поки що не коментувала звинувачення.
Згодом ЗМУ уточнили, що БпЛА атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат ім. А.В. Варичева у Залізногірську.
За даними журналістів, безпілотник потрапив прямо резервуар із паливом на території підприємства. Зараз пожежники намагаються ліквідувати пожежу.
Тим часом у мережі поширюють яскраві кадри місцевої "бавовни".
Як палає резервуар з паливом у Курській області: дивіться відео
"Тривожно" не лише під Курськом
- Зранку 6 березня у Білгородському районі оголошували повітряну тривогу. Росіяни заявили, що ППО збила безпілотник в районі села Ближнє.
- Крім цього, росіяни заявили про атаку БпЛА на нафтобазу та аеродром у Воронежі. Вони традиційно повідомили, що все буцімто збили.
- Тим часом на Шагонарській ТЕЦ у Туві вночі стався вибух. Госпіталізовано 18 осіб, 6 перебувають у тяжкому стані, 9 – у стані середньої тяжкості, ведуться пошуки ще трьох.