Губернатор Курської області Старовойт заявив, що горить склад пально-мастильних матеріалів. Однак за даними ЗМІ, безпілотник потрапив прямо резервуар із паливом.

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Росіяни заявили про атаку БпЛА у Курській області: що відомо

Зранку 6 березня у Курській області було неспокійно. Росіяни заявили, що внаслідок атаки безпілотника в Залізногірському районі виникла пожежа на складі ПММ.

Горить резервуар із паливом, постраждалих немає. На місце виїхали оперативні служби,

– заявив губернатор Старовойт.

Він звинуватив в атаці Україну, однак українська сторона поки що не коментувала звинувачення.

Згодом ЗМУ уточнили, що БпЛА атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат ім. А.В. Варичева у Залізногірську.

За даними журналістів, безпілотник потрапив прямо резервуар із паливом на території підприємства. Зараз пожежники намагаються ліквідувати пожежу.

Тим часом у мережі поширюють яскраві кадри місцевої "бавовни".

Як палає резервуар з паливом у Курській області: дивіться відео

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