OSINT-расследователи проанализировали спутниковые фото авиаремонтного завода в Таганроге до и после атаки дронами.

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На авиаремонтном заводе – следы пожара

Сравнительный анализ показал следы поджогов на крыше здания. Предварительно, это цех окончательной сборки, где, как подозревалось, россияне проводили ремонт А-50.

Отмечается, что при попадании в крышу здания мощности дронов было бы достаточно, чтобы нанести ущерб оборудованию и самолету внутри. Однако нет визуальных признаков значительного пожара внутри ангара, что затрудняет оценку масштаба ущерба.

Также пока неизвестно, был ли на этом заводе А-50 в момент атаки.

Примечательно, что А-50 отсутствует на снимках 8 и 9 марта, что оставляет неопределенным его присутствие на аэродроме во время операции,

– отметили расследователи.

Спутниковое фото с завода в Таганроге 8 марта / Tatarigami Ua

Спутниковое фото с завода в Таганроге 9 марта / Tatarigami Ua

Они отметили, что на предыдущих снимках, обнародованных журналистами "Схемы", видно А-50, который припаркован возле ангара 29 февраля.

Самолет А-50 в Таганроге 29 февраля / "Схемы"

Во время атаки на заводе стояла российская ПВО

Дальнейший анализ спутниковых снимков показал, что во время атаки дронами на заводе присутствовала по крайней мере одна батарея С-300/400. Если это не обманка, как заметили расследователи, это свидетельствует о способности украинских БпЛА проникать через российские системы противовоздушной обороны даже вблизи стратегических объектов.

Российская ПВО возле места атаки в Таганроге / Tatarigami Ua

Команда аналитиков признала, что со спутниковых фото невозможно окончательно сделать вывод об уничтожении или повреждении А-50. Однако для Украины является значительным достижением обойти ПВО и нацелиться на важный объект на территории России.