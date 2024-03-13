Подробнее о ситуации в Рязанской области рассказывают местные телеграм-каналы. Они ссылаются на слова очевидцев того, что произошло в области.

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Нефтезавод попал под атаку дронов

Как говорят очевидцы, в Рязани нефтезавод попал под атаку дронов. В результате этого вспыхнул пожар. В небо поднимается густой дым.

Местные жители сняли пожар на нефтезаводе в Рязани: смотрите видео

Местные жители говорят, что по этому заводу ударили тремя беспилотниками. Правда, по состоянию на 06:20 по Киеву официальной информации не поступало.

В Рязани вспыхнул пожар на нефтезаводе: смотрите видео

Из сообщений в местных телеграмм-каналах можно понять, что взрывы в Рязани прозвучали утром. Что их местные жители слышали утром и начали активно выкладывать видео на которых видно, что вспыхнул пожар. Жители региона заявляли, что видели беспилотники как над городом, так и над областью.

Пожар на нефтезаводе в Рязани / Фото из росСМИ и местных каналов

Очевидцы снимают пожар в Рязани: смотрите видео

Говорят, на видео можно увидеть предмет, который напоминает дрон. Впрочем, до сих пор информации от местных властей не поступало.

В небо поднимается густой дым после атаки по нефтезаводу: смотрите видео

Как говорят росСМИ, под атаку беспилотника попало АО "Рязаньнефтепродукт". Дрон попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. Говорят, что пострадали два человека.

Впоследствии поступила информация, что вспыхнул пожар на площади 200 квадратных метров. Медицинскую помощь оказывали пострадавшим людям.

По состоянию на 06:40 пишут, что дроны продолжают лететь на нефтебазу. На видео, которое выложили в сеть, можно увидеть сам беспилотник. Видно, как он уверенно летит к эпицентру пожара.

Дрон летит на нефтезавод в Рязани: смотрите видео

По состоянию на 06:45 по Киеву местные власти Рязани решили замалчивать атаку дронами по нефтезаводу. Тем временем российские СМИ начали массово носить одно из последних заявлений Путина. В нем диктатор из Кремля уверяет, что атаки дронами имеют целью если не сорвать так называемые "выборы" в России, то помешать им. На самом деле всех этих дронов может не быть, когда он выведет все свои войска с территории Украины. Как говорится, думайте.