Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в ежедневной сводке для 24 Канала объяснил, какие объекты прежде всего должны быть под прицелом. Дело в том, что это будет серьезным давлением на россиян.

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Куда должны попадать дроны в России

Черник отметил, что очень важно уничтожать нефтегазовый сектор России. Пока страна-агрессор продает на внешние рынки топливо, нефть и газ – до тех пор у нее есть свободно конвертируемая валюта. А значит, она может строить дальнобойные ракеты.

Поскольку сбить цену на нефть мы не можем, то нужно уничтожать сам продукт.

Есть очень важный нюанс, который заключается в том, что уничтожать надо именно оборудование,

– подчеркнул военный эксперт.

Ведь, объяснил он, сами россияне не производят оборудование, поэтому будут вынуждены искать его на мировых рынках. Открыто купить это противнику будет практически невозможно. Поэтому будет очень легко отследить, какие страны-транзитеры готовы идти на такие шаги.

По его словам, сейчас власти России держат цену на бензин и дизтопливо, но после переназначения Владимира Путина их стоимость возрастет. И это повлечет негативные настроения среди россиян.

Важно! В Главном управлении разведки Минобороны Украины оценили возможные последствия взрывов на нефтеперерабатывающих заводах России. Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что такие инциденты влияют на нефтеперерабатывающую отрасль врага. В то же время он отметил, что НПЗ в России были атакованы именно "неизвестными летательными объектами" (НЛО). То есть, представитель ГУР ни подтвердил, ни опроверг причастность Украины к этим ударам.

Однако, добавил Черник, не только нефтегазовый сектор России должен быть под прицелом, а еще и электросети, особенно на севере страны-агрессора. Дело в том, что там до сих пор морозы и без электричества начнут лопать трубы и инфраструктура.

Соответственно, давление на россиян будет нарастать. И это очень нужно делать.

Атаки дронов – это пощечина Путину

Военный эксперт уверен, что эти атаки дронов сильно испортили настроения перед выборами в России. В части Курской и Белгородской областей их вообще не будет.

Это очень-очень крепкая пощечина персонально Путину. И внесение искры противоборства между "башнями Кремля" – это наша задача,

– сказал Черник.

Ведь, заметил он, снос режима Путина возможен одной из "башен Кремля". Потому что сейчас сложно поверить в восстание российского народа.

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