Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник у щоденному зведенні для 24 Каналу пояснив, які об'єкти насамперед мають бути під прицілом. Річ у тім, що це буде серйозним тиском на росіян.

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Куди мають влучати дрони в Росії

Черник зазначив, що дуже важливо нищити нафтогазовий сектор Росії. Допоки країна-агресорка продає на зовнішні ринки пальне, нафту та газ – доти у неї є вільно конвертована валюта. А отже, вона може будувати далекобійні ракети.

Оскільки збити ціну на нафту ми не можемо, то потрібно нищити сам продукт.

Є дуже важливий нюанс, який полягає в тому, що нищити треба саме устаткування,

– наголосив військовий експерт.

Адже, пояснив він, самі росіяни не виробляють устаткування, тому будуть змушені шукати його на світових ринках. Відкрито купити це противнику буде практично неможливо. Тож буде дуже легко відстежити, які країни-транзитери готові йти на такі кроки.

За його словами, наразі влада Росії тримає ціну на бензин та дизпаливо, але після перепризначення Владіміра Путіна їхня вартість зросте. І це спричинить негативні настрої серед росіян.

Важливо! У Головному управлінні розвідки Міноборони України оцінили можливі наслідки вибухів на нафтопереробних заводах Росії. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що такі інциденти впливають на нафтопереробну галузь ворога. Водночас він наголосив, що НПЗ у Росії були атаковані саме "невідомими літальними об'єктами" (НЛО). Тобто, речник ГУР ні підтвердив, ні спростував причетність України до цих ударів.

Однак, додав Черник, не лише нафтогазовий сектор Росії має бути під прицілом, а ще й електромережі, особливо на півночі країни-агресорки. Річ у тім, що там досі морози й без електрики почнуть лопати труби та інфраструктура.

Відповідно, тиск на росіян наростатиме. І це конче потрібно робити.

Атаки дронів – це ляпас Путіну

Військовий експерт певен, що ці атаки дронів добряче зіпсували настрої перед виборами в Росії. У частині Курської та Бєлгородської областей їх узагалі не буде.

Це дуже-дуже міцний ляпас персонально Путіну. І внесення іскри протиборства між "вежами Кремля" – це наше завдання,

– сказав Черник.

Адже, зауважив він, знесення режиму Путіна можливе однією з "веж Кремля". Тому що наразі складно повірити у повстання російського народу.

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