Утром 13 февраля БпЛА ударили по зданию ФСБ в в российском городе. Вполне очевидно, что там повыбивало окна – чем и пользуются местные предприниматели.
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Перехват разговора
Главное управление разведки перехватило звонок одной из компаний, которая предоставляет услуги остекления окон и дверей вблизи Курска и Брянска. Наблюдая за ситуацией вокруг атаки неизвестным беспилотником здания ФСБ в Белгороде, фирма решила самостоятельно предложить свои услуги.
Учитывая последние события представитель компании отмечает, что вероятно у его собеседника есть острая необходимость в остеклении дверей и окон. Ведь из новостей известно, что по их адресу было попадание.
Новости смотрите? Или как вы в пограничное управление ФСБ попали? Не смотрите новости. В дальнейшем будьте осторожнее. Всего хорошего, завтра наберу. До завтра,
– говорит собеседник.
Перехват разговора россиян после атаки БПЛА: смотрите видео
Что происходит в Белгороде
- В ночь на 13 марта неизвестные беспилотники атаковали Белгород – под ударом оказалось здание ФСБ. В сети распространили фото, на котором четко видно столб дыма. Однако официально губернатор области сообщил лишь о якобы "попадании" в многоквартирный дом.
- Впоследствии стало известно, что атака на здание ФСБ стала операцией российских добровольцев и украинской разведки. Говорится о легионе "Свобода России", Российский добровольческий корпус (РДК) и Сибирский батальон, которые осуществляют рейды на территории страны-агрессора. Для атаки использовали беспилотники украинского производства.
- Сейчас российские добровольческие формирования ведут бои с регулярной армией России в пяти населенных пунктах в Белгородской области. Эпицентр всех военных действий – в селе Теткино, что в Курской области.