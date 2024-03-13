Утром 13 февраля БпЛА ударили по зданию ФСБ в в российском городе. Вполне очевидно, что там повыбивало окна – чем и пользуются местные предприниматели.

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Перехват разговора

Главное управление разведки перехватило звонок одной из компаний, которая предоставляет услуги остекления окон и дверей вблизи Курска и Брянска. Наблюдая за ситуацией вокруг атаки неизвестным беспилотником здания ФСБ в Белгороде, фирма решила самостоятельно предложить свои услуги.

Учитывая последние события представитель компании отмечает, что вероятно у его собеседника есть острая необходимость в остеклении дверей и окон. Ведь из новостей известно, что по их адресу было попадание.

Новости смотрите? Или как вы в пограничное управление ФСБ попали? Не смотрите новости. В дальнейшем будьте осторожнее. Всего хорошего, завтра наберу. До завтра,

– говорит собеседник.

Перехват разговора россиян после атаки БПЛА: смотрите видео

Что происходит в Белгороде