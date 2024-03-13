Так, ночью взрывы раздавались в Рязанской, Ленинградской, Воронежской, Нижегородской, Белгородской, Липецкой и Курской областях. Что известно о взрывной ночи 13 марта в России – сообщает 24 Канал.

Прошедшие сутки также были тревожными Сбивали дроны нефтебазами: все, что известно о взрывной ночи в России

Взрывы раздавались в 7 областях России

Сначала оккупанты заявили, что Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Липецкую области якобы атакуют дроны. Местных жителей призвали пройти в укрытие и оставаться там, пока не минует угроза. Впоследствии там в этих областях начали раздаваться взрывы. Как уверяли российские власти, работает "пе-ве-о".

Россиянам цинично рассказывали, что повреждений нет, разве только в Воронежской области "незначительные разрушения". Однако дым, который накрыл чуть ли не весь город Бутурлиновка в Воронежской области, свидетельствует о другом положении вещей. Также на опубликованных в сети фотографиях видно поврежденную инфраструктуру.



Бутурлиновка Воронежской области после "успешной работы" российской "пе-ве-о" / Фото из сети

"Незначительные разрушения" по мнению оккупантов – больше в галерее

У Белгородской области также сначала заявили, что разрушений нет, но почему-то люди оказались без газо- и электроснабжения. Впоследствии губернатор Вячеслав Гладков признал, что есть повреждения домов, а также линии электропередач, а вот почему россияне оказались без газа, Гладков не стал объяснять.

Кроме того, утром дроны якобы атаковали здание ФСБ в Белгороде. Официально власти никак не комментируют это, однако в российских телеграм-каналах уже опубликовали фотографию.



Здание ФСБ в Белгороде после атаки дронов / Фото из российских тг-каналов

Также взрывы ночью раздавались в Ленинградской, Ростовской, Нижегородской и Рязанской областях. Там горячо было на нефтеперерабатывающих заводах.

Дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы

Ночью 13 марта под атакой дронов снова оказались нефтеперерабатывающие заводы. На этот раз беспилотники поразили НПЗ в разных областях России. Так, в Рязанской области вспыхнул масштабный пожар на нефтезаводе. В небо поднимался густой дым, а россияне охотно фиксировали это на видео. Как пишут российские телеграм-каналы, территорию завода атаковали 3 дрона.

Известно, что под ударом оказалось предприятие АО "Рязаньнефтепродукт". Сейчас там возник масштабный пожар, который охватил площадь более чем 200 квадратных метров.

Масштабный пожар в Рязани на НПЗ: смотрите видео

Также под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области. Оккупанты заявляли, что якобы сбили дроны, которые пытались атаковать завод в Киришах, однако источники 24 Канала заявляют, что атака была успешной. Также под ударом оказался снова НПЗ в Нижегородской области.

Впоследствии стало известно, что из-за ночной атаки остановил свою работу и нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Как сообщил губернатор, беспилотник упал на территорию Новошахтинского нефтезавода.

За ударами на НПЗ стоит СБУ

Как сообщили источники 24 Канала, за ударами на нефтеперерабатывающие заводы оккупантов стоит Служба безопасности Украины.

Мы системно реализуем детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала России. Наша задача – лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые Россия направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан,

– отмечает источник.

Отмечают также, что учитывая видео можно сделать выводы о том, что последствия попадания были достаточно существенными. Уточняют, что нефтеперерабатывающие предприятия, атакованы 13 марта, входят в ТОП 5 крупнейших заводов в России.

В российском минобороны отчитались об "отбитой атаке"

Минобороны страны-агрессора традиционно отчиталось об "успешной работе" российской "пе-ве-о", которая "все сбила". Так, сначала оккупанты заявили, что якобы ликвидировали 58 беспилотников:

в Белгородской области – 11 БПЛА,

в Брянской области – 8 БПЛА,

в Воронежской области – 29 БПЛА,

в Курской области – 8 БПЛА,

в Ленинградской области – 1 БПЛА,

в Рязанской области – 1 БПЛА.

Позже оккупанты добавили, что утром сбили еще 7 дронов – 1 БПЛА в Белгородской области и еще 6 – в Воронежской. Очевидно, и этого кремлевским пропагандистам было мало, поэтому, чтобы точно рассказать, какие российские военные "молодцы", решили добавить еще 2 сбитых дрона над Белгородской областью.