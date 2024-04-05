По сообщению местных СМИ, в городе прогремели взрывы.

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Перехватили в полете

Впоследствии стало известно, что взрывы были связаны с работой сил ПВО по вражеской цели. И как оказалось, успешной.

Ракету, которую выпустили оккупанты, сбили на подлете к городу. В результате взрывной волны и падения обломков побито остекление торговых объектов в прибрежной зоне. К счастью, пострадавших нет.

В Силах обороны Юга уточнили, что враг направил по Одессе управляемую авиационную ракету с самолета тактической авиации над Черным морем.

Перед этим Воздушные силы заявили о запуске на город Х-59.

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