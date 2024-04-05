По сообщению местных СМИ, в городе прогремели взрывы.
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Перехватили в полете
Впоследствии стало известно, что взрывы были связаны с работой сил ПВО по вражеской цели. И как оказалось, успешной.
Ракету, которую выпустили оккупанты, сбили на подлете к городу. В результате взрывной волны и падения обломков побито остекление торговых объектов в прибрежной зоне. К счастью, пострадавших нет.
В Силах обороны Юга уточнили, что враг направил по Одессе управляемую авиационную ракету с самолета тактической авиации над Черным морем.
Перед этим Воздушные силы заявили о запуске на город Х-59.
Россия ударила баллистикой по Запорожью
- В течение 5 апреля в областном центре Запорожской области раздавались взрывы. Оккупанты дважды атаковали город. Сначала после обеда они ударили тремя баллистическими ракетами, а позже ближе к вечеру нанесли удар еще двумя ракетами по тому же месту.
- В результате атаки погибли 4 человека. Ранения получили более 20. По предварительным данным, 6 – в тяжелом состоянии, 15 других тоже госпитализированы. Среди них есть дети, в частности мальчик 9-ти лет.
- Известно, что среди пострадавших – две журналистки, которые получили травмы во время повторного удара по городу.
- Повреждено учебное заведение, четыре заведения торговли, 20 частных и девять многоэтажных домов.
- Противник не впервые наносит удары по тому же месту. К подобной тактике он прибегал во время во время атаки "Шахедов" на Харьков 4 апреля, которая унесла жизни трех работников ГСЧС. Спасатели и медики также погибли во время обстрела Одессы в марте.
- Напомним, что ночью оккупанты обстреляли жилые дома в Покровске. Ранения получили 5 человек, среди них – целая семья из бабушки, дедушки, их дочка и 14-летний внук.
- Этот удар полностью разрушил офис гуманитарной организации "Врачи без границ".