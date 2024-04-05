По состоянию на 19:00 известно о трех жертвах и 19 пострадавших. Среди – них собственная корреспондентка "Укринформа".
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В каком состоянии журналистка
По сообщению председатель Запорожской ОГА Ивана Федорова, среди 19 раненых четверо – в тяжелом состоянии.
В частности, корреспондентка Ольга Звонорева получила травму ноги. Сейчас она находится в операционной. Об этом рассказал ее коллега фотокорреспондент Дмитрий Смоленко.
Был обстрел, и к нам прилетело. Все произошло на моих глазах,
– объяснил мужчина.
В издании вспомнили, что за время полномасштабной войны Звонарева ты Дмитрий Смольенко подготовили сотни репортажей из горячих точек региона.
Также, как отметило "Суспільне" ранения получили и журналисты с "1+1".
Удар по Запорожью: что известно
- Днем после обеда 5 апреля оккупанты ударили по Запорожью тремя баллистическими ракетами.
- В ОВА сначала сообщили о 2 погибших и 6 раненых. Среди них – 9-летний мальчик и его 36-летняя мама, юноши 20-ти и 22-х лет, которые находились в состоянии средней тяжести, а также "тяжелые" 55-летняя женщина и 51-летний мужчина.
- Уже потом россияне нанесли повторный удар по тому же месту, когда там уже работали представители медиа, спасатели и полиция. На этот раз враг выпустил две баллистические ракеты.
- Напомним, что противник уже неоднократно прибегает к этой коварной тактике.
- Так, во время массированной атаки "Шахедов" на Харьков он повторно ударил по тому же месту, в результате чего погибли три работника ГСЧС.
- 16 марта к подобным действиям Россия прибегла и в Одессе. Тогда ракетный удар по городу унес более 20 жизней. Среди них были спасатели и фельдшер.