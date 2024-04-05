Отреагировала на ракетный удар по Запорожью, в результате которого погибли 4 человека, посол США в Украине Бриджит Бринк. Она написала сообщение на своей странице в сети X.

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Цель России – убить спасателей и журналистов

Бриджит Бринк подчеркнула, что действия России – "ужасная тактика". А ее цель – убить как спасателей, так и представителей медиа, прибывших на место происшествия.

Сегодня Россия атаковала Запорожье, убив трех человек (по обновленным данным уже четырех – 24 Канал) ракетными ударами с интервалом в 40 минут – ужасная тактика, которая, очевидно, имела целью убить работников экстренных служб и журналистов на месте происшествия,

– отметила госпожа посол США в Украине.

Как отметила Бриджит Бринк, Россию должны привлечь к ответственности за преступления, совершенные против украинского мирного населения.

Что известно об атаке по Запорожью

Обратим внимание, что о взрыве в Запорожье стало известно около 15:15. Уже через несколько минут в городе прогремели повторные взрывы.

Как отметили в Нацполиции, Россия ударила по Запорожью сначала тремя ракетами. Через 40 минут враг нанес повторный удар. Тогда использовали еще две ракеты, которыми атаковали то же место, что и во время первого удара.

Как отметил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, по состоянию на 20:36 погибли 4 человека. Также более 20 человек получили ранения.

После ударов по Харькову и Запорожью 5 апреля в МВД обратились к гражданским украинцам. Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что в ведомстве регулярно инициируют пересмотр Инструкций по реагированию, чтобы избежать жертв среди своих работников.

Еще раз призываем гражданских: во время воздушной тревоги обязательно необходимо находиться в укрытиях и следовать рекомендациям полицейских или местных властей. Ни одно срочное дело не стоит здоровья или жизни,

– подчеркнул он.

Подчеркиваем, что российские военные неоднократно наносят такие коварные и циничные удары. На одно и то же место они направляют ракеты и дроны-камикадзе с интервалом. Так, во время атаки по Харькову погибли трое спасателей, которые прибыли на место прилета "Шахеда", чтобы ликвидировать последствия.