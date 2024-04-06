Низка областей під загрозою удару "Шахедами" / Колаж 24 Каналу
Російські військові продовжують тероризувати українців дронами-камікадзе. Відомо, що у ніч проти 6 квітня ворог запустив "Шахеди", через що у низці областей оголосили повітряну тривогу.
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Наголошуємо, що якщо у вашому регіоні оголосили повітряну тривогу, то слід негайно ж вирушати до укриття і не покидати його до відбою. Цей простий алгоритм дій може вберегти вам здоров'я та життя. І не забувайте, що небезпечні не лише "Шахеди", а й їхні збиті уламки, які падають на землю.