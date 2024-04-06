Подчеркиваем, что если в вашем регионе объявили воздушную тревогу, то следует немедленно же отправляться в укрытие и не покидать его до отбоя. Этот простой алгоритм действий может уберечь вам здоровье и жизнь. И не забывайте, что опасны не только "Шахеды", но и их сбитые обломки, которые падают на землю.

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Россияне атакуют "Шахедами"

01:03 По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

01:00 Воздушные силы отметили, что БПЛА на Полтавщине в районе Миргорода.

00:53 Известно, что БПЛА с Херсонщины в Днепропетровской области, курсом на Днепр. И что еще "Шахеды" из Херсонской области движутся в направлении Николаевской, курс северо-западный.

00:45 Повтиряные силы пишут: "БПЛА на востоке Полтавской области, движется северо-западным курсом".

00:26 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения жителей Сумской области.

00:02 Воздушные силы отметили, что несколько новых групп ударных БПЛА движутся из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.