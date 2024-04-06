Ряд областей под угрозой удара "Шахедами" / Коллаж 24 Канала
Российские военные продолжают терроризировать украинцев дронами-камикадзе. Известно, что в ночь на 6 апреля враг запустил "Шахеды", из-за чего в ряде областей объявили воздушную тревогу.
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Подчеркиваем, что если в вашем регионе объявили воздушную тревогу, то следует немедленно же отправляться в укрытие и не покидать его до отбоя. Этот простой алгоритм действий может уберечь вам здоровье и жизнь. И не забывайте, что опасны не только "Шахеды", но и их сбитые обломки, которые падают на землю.